Saint-Gall : Guy Parmelin inaugure la foire agricole de l’Olma

Depuis jeudi et jusqu’au 17 octobre, le salon suisse de l’agriculture, annulé l’an passé, déroulera ses fastes au nord-est du pays.

«L’Olma est enfin de retour!» disent les affiches, reflétant l’impatience des visiteurs, puisque la foire a dû être annulée en 2020 à cause de la crise du coronavirus. La 78e Foire suisse de l’agriculture et de l’alimentation, qui a été inaugurée ce jeudi par le président de la Confédération Guy Parmelin, offre beaucoup de choses familières, mais aussi beaucoup de nouveautés. Le tout dans le respect des normes sanitaires et après avoir montré son certificat Covid comme pour la Foire du Valais. Cette année, il faut montrer patte blanche non seulement sur le site de l’exposition, mais aussi à la fête foraine. Des stands de test sont disponibles à divers endroits. Si la Confédération prend en charge les coûts des tests rapides jusqu’au 11 octobre, les visiteurs bénéficieront ensuite d’un prix spécial de 26.50 francs.