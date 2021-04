André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral, a annoncé vendredi que le président de la Confédération, Guy Parmelin, se rendra le 23 avril à Bruxelles pour y rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette annonce met fin à un certain suspense à Berne. Il s’y rendra seul, alors que l’on s’attendait à ce que le chef du Département des affaires étrangères, Ignazio Cassis l’accompagne, voire également la cheffe du Département de justice et police, Karin Keller Sutter.

Cela fait des mois que la situation traîne entre Bernet et Bruxelles au sujet de trois points controversés de l’accord-cadre: la protection des salaires, les aides d’État et la reprise de la citoyenneté européenne. En réalité le projet d’accord-cadre a commencé il y a déjà sept ans et demeure un casse-tête politique à Berne. L’UDC ne veut pas en entendre parler. Le PS craint pour les conditions de travail des salariés. La question des aides de l’État est combattue par les cantons, qui accordent bien souvent des aides, notamment à leurs banques cantonales.