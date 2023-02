Evacuation du Palais fédéral : Guy Parmelin : «On ne savait pas ce qui allait se passer»

Dans une interview à la NZZ am Sonntag du jour, Guy Parmelin revient sur ce qu’il a vécu et constaté lors de l’évacuation du Palais fédéral de mardi dernier. Au moment de l’alerte, le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche se trouvait en séance à la commission juridique du Conseil des Etats. Comme bien d’autres, il été évacué par la terrasse du Palais fédéral vers l'hôtel Bellevue. «Ensuite, pendant une vingtaine de minutes, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer», raconte-t-il. Finalement, lui et les membres de la commission juridique ont poursuivi leur travail sur un autre site de son département.