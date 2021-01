Coronavirus : Guy Parmelin promet de nouvelles aides à l’économie

Interrogé dans La Liberté, le nouveau président de la Confédération a défendu les décisions du Conseil fédéral dans la crise autour du Covid-19.

Le Vaudois précise en outre que les administrations chargées des RHT et des APG sont à la limite de leurs capacités. «Si elles implosent, nous ne pourrons plus payer d’autres prestations, notamment les rentes AVS, qui utilisent les mêmes services».

Aides aux cas de rigueur

Guy Parmelin précise en outre que le Conseil fédéral n’entend pas relancer les crédits Covid. «Ce n’est pas considéré comme nécessaire, mais on ne peut pas exclure un nouveau recours à cet instrument si la crise se prolonge», Pour lui, la solution passe par la mise en place des aides aux cas de rigueur. «Nous disposons de 2,5 milliards de francs. Le Conseil fédéral va très certainement assouplir certaines règles cette semaine, dans le sens d’un élargissement des droits et d’une plus grande marge de manœuvre des cantons», explique-t-il. «Ce que nous devons éviter, c’est changer une nouvelle fois complètement les règles du jeu, ce qui nous ferait perdre un temps précieux pour les entreprises.

Alors que la France et l’Allemagne ont appliqué des restrictions bien plus dures que la Suisse alors que le nombre de contamination y est plus faible, Guy Parmelin défend là aussi la politique du gouvernement. «Nous nous questionnons en permanence. La dernière fois, c’était avec les stations de ski. Et là, nous avons pris la bonne décision en les ouvrant. Etait-ce préférable que les gens restent chez eux, s’infectent à la maison, puis portent le virus au travail ou à l’école, plutôt que d’aller skier avec leurs enfants dans la nature, moyennant des règles de précaution?»