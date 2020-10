Vaud : Guy Parmelin vante les mérites du remaniement parcellaire

Le conseiller fédéral s’est rendu dans les champs du village du Gros-de-Vaud, à Assens, pour admirer la réorganisation de certaines terres afin d’optimiser l’agriculture.

Guy Parmelin a retrouvé ses terres vaudoises vendredi après-midi. Le conseiller fédéral s’est déplacé à Assens pour visiter un projet de remaniement parcellaire, un instrument dont il a loué l’efficacité pour développer une agriculture durable et viable.

Guy Parmelin s’est rendu dans les champs du village du Gros-de-Vaud, où il a pu constater les effets d’un remaniement parcellaire initié il y a plus de 10 ans. Une surface de 576 hectares regroupant 25 exploitations a été réorganisée entre Assens et quatre communes voisines.

Ce remaniement a permis de regrouper les parcelles des mêmes propriétaires, de rapprocher les terrains des fermes et d’améliorer la forme des champs pour faciliter le travail. Sur le plan écologique, divers biotopes – haies, bosquets, ruisseaux – ont été créés.

Parallèlement, sept passages à niveau non gardés sur la ligne du LEB ont été supprimés, de même que 2000 m de lignes électriques aériennes. Le projet a aussi permis de repenser complètement les chemins agricoles et les collecteurs d’eau.

Ces différents travaux ont nécessité la mise en place d’une équipe multidisciplinaire, composée des propriétaires et exploitants, de maîtres agriculteurs, d’un géomètre ou encore d’un biologiste.

Financement multiple

Pour Guy Parmelin, le remaniement parcellaire permet de concilier plusieurs objectifs en un même processus. En plus d’augmenter la productivité et la qualité de vie dans un espace agricole, cet outil permet de valoriser les paysages et les sites naturels, a déclaré l’ancien agriculteur-viticulteur.