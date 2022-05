Davos: Gwen Stefani annule son concert au WEF

Davos (GR) : Gwen Stefani annule son concert au WEF au dernier moment

Censée se produire au forum économique mondial de Davos mercredi, la chanteuse américaine de 52 ans s’est désistée pour des raisons «personnelles».

Getty Images via AFP

On imagine l’élite politique et économique mondiale trépigner d’impatience de voir Gwen Stefani leur interpréter ses meilleurs titres. Et bien, c’est la déception qui est montée sur scène. Invitée par le Forum Economique mondial (WEF) mercredi, la chanteuse américaine de 52 ans a tout bonnement annulé son spectacle à la dernière minute, rapporte Nau.ch.