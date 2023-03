Etats-Unis: Gwyneth Paltrow devant la justice pour un accident de ski

L’avocat de Terry Sanderson, opticien à la retraite, a déclaré à l’ouverture du procès que son client avait subi un préjudice estimé à plus de 3 millions de dollars (2,75 millions de francs). L’actrice, oscarisée en 1999 pour son rôle dans «Shakespeare in Love» a, à son tour, porté plainte.

Son avocat, Steven Owens, a déclaré mardi au Tribunal de Park City que Terry Sanderson était «obsédé» par la plainte et que le dossier était basé sur «des allégations mensongères». La collision a eu lieu en février 2016 à Deer Valley, station huppée des Rocheuses située au-dessus de Park City, bourgade touristique qui accueille le festival du cinéma de Sundance.

«Des conneries»

Selon le plaignant, Gwyneth Paltrow lui a foncé dessus en skiant de manière «dangereuse», provoquant chez lui «quatre côtes cassées et des dommages permanents au cerveau», avant de s’enfuir, le laissant inconscient. L’actrice affirme au contraire que c’est Terry Sanderson qui l’a heurtée dans le dos. Son avocat assure qu’elle «n’allait pas vite» et qu’elle a pris peur lorsque Terry Sanderson est apparu derrière elle. «Ça l’a secouée et lui a physiquement fait mal», a-t-il affirmé.