Tendance Santé - Gwyneth Paltrow se rince la bouche avec de l’huile

«La première chose que je fais le matin, c’est un bain de bouche avec de l’huile de coco», confiait Gwyneth Paltrow au magazine Harper’s Bazaar l’année passée. Appelé Oil Pulling, ce rituel ayurvédique, connu aussi sous le nom de «Gandusha», est pratiqué depuis des millénaires en Inde et compte de nombreux adeptes. Miranda Kerr le pratiquerait quotidiennement et le hashtag #oilpulling apparaît dans plus de 75’000 posts sur Instagram.

Comment ça marche

Le concept est simple: faire un bain de bouche d’une dizaine de minutes avec une cuillère à soupe d’huile. En raison de leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, les huiles de coco, de sésame et d’olive sont recommandées. On peut y ajouter une goutte d’huile essentielle de cannelle, de citron ou de menthe poivrée. Pour un résultat optimal, l’Oil Pulling se fait le matin à jeun, avant même de boire un verre d’eau. Après dix minutes, on recrache le liquide à la poubelle (pour éviter de boucher les toilettes ou le lavabo) et on rince la bouche à l’eau avant de terminer par un brossage des dents.

Les bienfaits

Bien que cela ne soit pas prouvé scientifiquement, faire un bain de bouche d’huile quotidien permettrait d’améliorer sa santé buccale en se débarrassant des toxines et des mauvaises bactéries responsables d’inflammations, notamment. Des dents plus blanches, une meilleure haleine et un assainissement de la sphère buccale seraient parmi les principaux bienfaits, selon les adeptes de ce rituel. Une amélioration de la qualité de la peau, une réduction de la fatigue, des douleurs articulaires, des maux de tête et d’estomac serait également observée par celles et ceux qui pratiquent l’Oil Pulling régulièrement.

Les risques