pressions sur le corps des femmes – Gwyneth Paltrow, soulagée d’avoir eu ses enfants sans les réseaux sociaux

Lundi 25 octobre, l’actrice de 49 ans s’est exprimée dans le podcast «Armchair Expert» au sujet de ses deux grossesses. «J’ai eu deux césariennes», a-t-elle annoncé et a abordé l’impact qu e sa cicatrice laissée par l’accouchement a eu dans l’acceptation d’elle-même et de son nouveau corps. «Dieu merci, il n’y avait pas Instagram quand j’ai eu des bébés . M aintenant , on voit souvent quelqu’un poser et qui semble vouloir dire « Oh je viens d’accoucher il y a deux semaines et j’ai déjà un ventre complètement plat » , et je suis confuse, car, wow, ce n’est pas à quoi je ressemblais ... »