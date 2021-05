EXPLOSION - Gwyneth Paltrow traînée en justice pour sa bougie au parfum de vagin

Cela fait maintenant un moment que nous savons que Gwyneth Paltrow aime les bougies parfumées absurdes. Après que de nombreuses personnes ont jugé le parfum original «This Smells Like My Vagina» (en français: «Ça sent comme mon vagin») à la limite du choquant sur Internet, Gwyneth en a remis une couche en travaillant sur son contrat de mariage et son orgasme sous forme de, vous l’aurez deviné, bougies parfumées. Les produits sont disponibles sur le site de Gwyneth, Goop .

Sujet brûlant

Mais c’est précisément à cause de ce bestseller que la société se retrouve désormais poursuivie en justice. Le Texan, Colby Watson prétend avoir laissé brûler la bougie au parfum de vagin sur sa table de nuit pendant environ trois heures. Subitement, de grandes flammes auraient jailli, le verre dans lequel se trouvait la bougie aurait explosé et cela aurait laissé une profonde trace de brûlure sur le chevet.



Personne n'a été blessé. Cependant, l’avocat de Colby Watson réclame tout de même des dommages et intérêts pour le compte de son client et pas des moindres. D’après le site d'information «E!», Colby Watson réclame cinq millions de dollars de dommages et intérêts pour la bougie explosée. De son côté Goop nie toutes les accusations dans une déclaration officielle, qualifiant le procès de «tentative de tirer profit d’un produit médiatisé».