Sécurité: Gyrophares et sirènes pour les vélos de la police zurichoise

L’évaluation de 74 interventions avec ce système de signalisation montre que les vélos électriques s’avèrent aussi efficaces qu’une voiture ou une moto dans certains cas, selon la police. Depuis 2018, les forces de l’ordre de Zurich ont progressivement remplacé leurs vélos traditionnels par des vélos électriques. Ces derniers sont plus rapides et permettent de couvrir un plus large périmètre.

En plus des lumières bleues et de l’avertissement sonore, les patrouilles à vélo sont encore plus efficaces grâce à un système de géolocalisation via smartphone. En cas de besoin, la centrale peut voir où se situent les agents les plus proches et les alerter directement. Les agents se voient aussi rapidement proposer le meilleur itinéraire.