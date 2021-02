États-Unis : H.E.R. est sous le coup d’une plainte à 3 millions de dollars

Quelques jours après avoir scotché les téléspectateurs du Super Bowl, H.E.R. est accusée de plagiat par un producteur.

H.E.R. a chanté «America the Beautiful» en ouverture du Super Bowl, au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, le 7 février 2021.

La chanteuse H.E.R. aurait intégré un sample du titre «Endless Minds», d’Andre Sims, dans son morceau «Focus», sorti en 2016. C’est ce qu’affirme le compositeur et pianiste qui a porté plainte à New York. Il demande à Gabriella Wilson, de son vrai nom, à sa maison de disques ainsi qu’au producteur de «Focus», 3 millions de dollars pour violation de droits d’auteur. Il réclame également une partie des bénéfices que la chanson a rapportés.