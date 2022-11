Habillement : H&M annonce une réduction de ses effectifs

Le géant suédois de l’habillement a annoncé mercredi la suppression de 1500 postes dans le cadre de son plan d’économie annoncé en septembre. «Le programme de coût et de rentabilité que nous avons entamé implique que nous revoyons notre organisation et nous sommes conscients que nos collègues en seront affectés», a déclaré la PDG du groupe Helena Helmersson, cité dans le communiqué. On ignore encore quels pays seront touchés par ces suppressions de poste et si la Suisse est concernée.