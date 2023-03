Football: Haaland atomise Leipzig, l'Inter se qualifie in extremis

Et dire que certains le critiquent pour son adaptation difficile sur le plan de jeu si particulier de Pep Guardiola… Le Norvégien n’est certes pas le «neuf et demi» habituel des tactiques du coach espagnol mais, dès qu’il est dans la surface de réparation et que des ballons lui arrivent, il est tout simplement létal. Mardi, contre Leipzig, le «Cyborg» a réussi un rare hat-trick parfait – trois buts en une mi-temps, sans que personne ne score au milieu de sa démonstration –, avant d’enchaîner par un doublé en début de seconde période et de sortir sous les vivats de la foule juste après l’heure de jeu.