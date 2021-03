On le savait puissant, rapide, chirurgicalement efficace devant le but. On ne savait pas encore qu’il pouvait voler. Samedi soir, si Dortmund s’est incliné 4-2 malgré son doublé, Erling Haaland a défié les lois de la gravité. À un moment, il s’est élevé dans les airs et l’arrêt sur image a laissé tout le monde par terre.