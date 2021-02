Football : Haaland et Mbappé déboulent, Ronaldo et Messi déclinent?

Les vedettes de Dortmund et du PSG ont aimanté les regards cette semaine en ouverture des 8es de finale de Ligue des champions, esquissant une rivalité prometteuse.

Alors que le débat fait rage entre dirigeants autour du format de la Ligue des champions à partir de 2024, sur le terrain, l’avenir de la compétition phare européenne est tout tracé. De performance marquante en performance marquante, Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) redessinent le paysage façonné depuis plus d’une décennie par les exploits de Messi (33 ans) et Ronaldo (36 ans).