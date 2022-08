Football : Haaland grandiose avec Manchester City, Liverpool égale un record de buts

Grâce à un triplé de Erling Haaland, Manchester City a renversé Crystal Palace (4-2), alors que Liverpool a égalé le record du plus large succès en Premier League en battant Bournemouth 9-0.

Malgré 75% de possession et 7 tirs au but, mais 0 cadré, en première période, City s’est retrouvé mené sur des réalisations de John Stones contre son camp (0-1, 4e) et Joachim Andersen (0-2, 21e).