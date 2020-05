Football

«J'ai eu des frissons face au mur jaune»

Dans une vidéo publiée sur le site du BVB, Erling Haaland a répondu aux questions des fans.

Dans une vidéo publiée par le Borussia Dortmund qui permet aux fans du BVB de poser des questions aux joueurs du club, Erling Haaland a commencé par décrire la sensation d'entendre la foule crier son nom. «C'est probablement l'un des sentiments les plus incroyables que j'ai jamais ressenti de toute ma vie, a-t-il confié. J'ai eu des frissons la première fois que je me suis retrouvé face au mur jaune. C'est renversant».

Dans la capsule intitulée "From Borusse to Borusse", le prodige norvégien raconte son confinement entre entraînements, matchs sur FIFA et méditation, qui est un rituel pratiqué par le joueur avant chaque match. Haaland dévoile aussi en éclatant de rire son plat favori: la pizza kebab.