Football

Haaland lance un défi au Bayern Munich

L’attaquant norvégien de Dortmund veut mettre fin à la domination des Bavarois en Bundesliga.

Samedi, le Bayern sera officiellement sacré champion pour la 8e fois consécutive, et Dortmund sera de nouveau son dauphin.

«Je veux gagner quelque chose avec le BVB, pas toujours être deuxième, mais aussi décrocher des titres, déclare Haaland dans une interview à des journaux régionaux allemands. Nous devons nous fixer des buts et nous voulons attaquer.»

Dortmund est la dernière équipe à avoir remporté le titre avant le Bayern, en 2011 et 2012, les deux fois sous la baguette de Jürgen Klopp.

‹‹Il ne me vient pas du tout à l'idée de quitter déjà ce club››

Sous contrat avec le Borussia jusqu'en 2024, le jeune homme se voit bien rester dans la Ruhr. «Je ne pense pas trop à l'avenir, dit-il, Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde, j'ai signé un contrat à long terme et je viens d'arriver. C'est pourquoi il ne me vient pas du tout à l'idée de quitter déjà ce club.»