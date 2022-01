Football : Haaland se blesse, Dortmund tremble

Le club de Bundesliga a confirmé que sa star norvégienne souffrait d’une blessure qui nécessitait des soins. Il a été touché à l’aine en championnat samedi après-midi.

«Dimanche et lundi, Haaland a subi des examens complets. Il souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens dans les jours à venir.»

Lundi, la nature exacte de sa nouvelle blessure et son temps d’absence n’étaient pas encore connus. «Dimanche et lundi, Haaland a subi des examens complets», a simplement indiqué le club, «il souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens dans les jours à venir».

Pause de la Bundesliga bienvenue

Mais le BVB, actuel deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, serait affaibli si Haaland manquait les rendez-vous cruciaux de février, en championnat contre Leverkusen et l’Union Berlin, actuels deuxième et troisième du classement, et en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (17 et 24 février).