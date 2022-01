Hockey sur glace - Haas a mis un point final à un derby complètement fou

Bienne et Berne se sont livrés un duel à couteaux tirés mercredi sur la glace de la Tissot Arena. Urs Lindt/freshfocus

Un festival de buts et, par moments, un grand n’importe quoi. Mais dans le bon sens du terme. Du spectacle, il y en a eu, c’est certain, entre deux formations qui ont parfois donné l’impression d’évoluer sans défense et de laisser leurs gardiens livrés à eux-mêmes.

Celui des Biennois par exemple, Joren van Pottelberghe, d’ordinaire si solide, a mis un terme à sa drôle de soirée après 27 minutes de jeu et cinq buts encaissés. Le score était déjà de 4-5 en faveur du CP Berne lorsque «JvP» a cédé sa place à Elien Paupe. Le gardien du CP Berne, Daniel Manzato, a pour sa part bossé un peu plus longtemps mercredi soir. Le Vaudois a toutefois été relayé par Philip Wüthrich au début de la troisième période. Le score au moment de la rocade? 5-6 en faveur du SCB. Onze buts en seulement deux périodes, cela n’arrive évidemment pas très souvent.

Course poursuite seelandaise

Quant aux Seelandais - menés 0-3 après 12 minutes et qui ont ensuite passé la majeure partie de leur soirée à patiner après un score déficitaire -, ils ont fini par égaliser à la 42e minute grâce à Fabio Hofer (6-6) en powerplay suite à l’expulsion de Grégory Sciaroni (cinq minutes et pénalité de match pour un coup à la tête de Michael Hügli) en fin de deuxième période. L’Autrichien à licence suisse signait là son deuxième but du match. C’est lui qui, au premier tiers, avait déjà lancé la course poursuite seelandaise en inscrivant le 1-3 à cinq contre quatre (17e).

6-6, puck au centre, faites vos jeux. Dans cette partie complètement débridée, le SCB est de nouveau repassé en tête. Cette fois, le défenseur Calle Andersson s’est joint à la fête de tirs (51e, 6-7). Et comme il aurait été bien dommage de s’arrêter en si bon chemin, le HCB est une fois de plus revenu à la hauteur des Bernois. Une passe magique de Luca Cunti a permis à Mike Künzle de signer le 7-7 (57e) et d’envoyer tout le monde en prolongation. Dans un match insensé qui ne pouvait décidément se décider qu’à la roulette, le HC Bienne a finalement eu le dernier mot. Gaëtan Haas, d’un slapshot rageur à 5 contre 3, a mis un point final à une soirée complètement folle (64e, 8-7).