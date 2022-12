Hockey sur glace: Haas a montré la voie au HC Bienne pour renverser Gottéron

Rapperswil s’impose à Zurich

Rapperswil, cinquième, s’est donné un peu d’air parmi les six premiers de National League en allant s’imposer chez le troisième du classement, Zurich, 3-2. Les Saint-Gallois ont ouvert la marque en power-play, à la 7e minute, grâce à Tyler Moy. Ils ont même pris deux buts d’avance dans le deuxième tiers quand Maxim Noreau a inscrit son but, aussi en power-play, à la 26e minute. Mais les Lions sont revenus dans le troisième tiers suite à un doublé d’Alexandre Texier (45e et 55e). Portant c’est le visiteur qui a eu le dernier mot, à 35 secondes de la fin du match, après un but de Nico Dünner (60e). Cette victoire permet à Rapperswil (43 points) de prendre trois longueurs d’avance sur le sixième, Zoug. Zurich, avec ses 50 points, lâche du terrain derrière Genève (59) et Bienne (56).