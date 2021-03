Gaëtan Haas a marqué son deuxième but de la saison 2021 de NHL avec Edmonton.

Le bijou de Haas

Gaëtan Haas (29 ans) a marqué son deuxième but de la saison 2021 alors que cinq matches figuraient au programme du championnat de NHL dans la nuit de vendredi à samedi.

Au Rogers Place d’Edmonton, où les Oilers ont aisément battu Ottawa (6-2), le joueur de centre seelandais a scellé le score à la 56e minute après avoir enrhumé le défenseur russe Nikita Zaitsev et déjoué le gardien américano-suisse Joey Daccord.

L’ancien joueur de Bienne et de Berne, qui a patiné durant 10’45 sur le quatrième trio, a inscrit sept goals en 72 matches dans la ligue la plus compétitive du monde.

Déjà 50 points pour McDavid

Son coéquipier Connor McDavid affiche des chiffres plus clinquants. Auteur d’un but (après 10 secondes de jeu) et crédité de deux mentions d’aide, l’Ontarien n’a eu besoin que de 29 matches pour atteindre le plateau des 50 points personnels cette saison.