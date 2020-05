Haas prolonge son contrat avec Edmonton

Rédiger un nouveau commentaire

Paul Martin 29.04.2020 à 07:42

Bravo M. Haas, c'est un juste de choix, car vous aurez pu prendre le confort du championnat Suisse à Berne avec plus de glace et de salaire, mais jouer au haut niveau cela ne se refuse pas. Chapeau et bravo et courage pour le défi. J'espère que d'autres joueurs en prendront de la graine!