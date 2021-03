Les habitantes et habitants de Berne pourraient passer à la caisse et payer une taxe pompier.

Le Conseil municipal a également décidé de recettes supplémentaires. Il veut introduire une taxe de substitution pour les pompiers. Dépendante du revenu, elle pourrait atteindre 450 francs par an et devrait rapporter à la ville des recettes supplémentaires d’environ 6 millions de francs par an. Toute personne âgée de 19 à 52 ans y sera soumis, y compris les femmes, si le projet de loi est adopté. L’UDC a annoncé qu’elle lancerait un référendum contre cette nouvelle taxe, ce d’autant que cette taxe a déjà été rejetée à plusieurs reprises. Le PLR a annoncé qu’il rejetait cette taxe rapporte la «Berner Zeitung». La plupart des communes bernoises connaissent déjà ce genre de taxe. Mais pas la ville de Berne qui dispose de pompiers professionnels.