Bâle-Campagne : Habitants privés d’eau courante pour venir à bout d’un gros incendie

Une menuiserie est partie en fumée samedi après-midi à Diepflingen. Plus de 150 personnes ont été mobilisées pour venir à bout des flammes.

Un énorme incendie s’est déclaré samedi après-midi dans une entreprise de menuiserie à Diepflingen (BL). Alertés après le départ de feu, les pompiers ont découvert un bâtiment entièrement en proie aux flammes à leur arrivée. Selon la police, plus de 150 pompiers et membres des forces de secours sont intervenus sur place. Trois personnes présentes ont été légèrement blessées et emmenées à l’hôpital pour suspicion d’intoxication à la fumée.