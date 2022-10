Suisse : Habits en fourrure: la jungle de l’étiquetage

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) constate une fois de plus que l’obligation de déclarer la provenance et le mode de production d’une fourrure est mise en œuvre de manière lacunaire. Dans deux tiers des points de vente contrôlés, on constate des informations erronées ou manquantes, affirme jeudi l’OSAV qui a procédé à 131 contrôles auprès de petites entreprises, de boutiques en ligne et de grandes chaînes de magasins durant la saison d’hiver 2021/2022.