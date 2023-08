Habitude à bannir: Le verre d’eau sur la table de chevet est une mauvaise idée

Une soupe de cochonneries

Une étude réalisée par le Mercy Medical Center dans le Massachusetts a révélé qu’un simple verre d’eau peut devenir le terrain de jeu de toutes sortes d’hôtes indésirables. Poussières, virus et saletés sont susceptibles de venir s’y déposer et d’y provoquer la prolifération de bactéries. En avalant cette «soupe», les particules pénètrent dans l’organisme. Cela peut, dans le pire des cas, poser un sérieux problème aux personnes particulièrement sensibles ou déjà malades.

Et il y a encore plus dégoûtant: la nuit, de petits hôtes indésirables peuvent se poser sur l’eau et y déposer larves et excréments. Peu ragoûtant, certes, mais moins dangereux que les particules de poussière et les bactéries. En effet, tout comme la nourriture, les minuscules résidus qu’ils laissent derrière eux, passent dans l’estomac, où ils sont décomposés.