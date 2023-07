Vaud: Des hackers se font attraper après avoir détroussé des dizaines de personnes

Entre avril 2022 et juin 2023, quatre enquêtes portant sur des SMS «phishing/hameçonnage» ont été menées par la Police de sûreté vaudoise. Elles ont permis l’identification et la dénonciation de sept suspects. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du Ministère public et du Tribunal des mineurs.

Une quarantaine de plaintes relatives à des cas de hameçonnage, pour un montant de plus de 170'000 francs, avaient été déposées auprès de la police vaudoise. Les modes opératoires pouvaient varier, mais de manière générale, un SMS annonçait qu’un colis était en attente de livraison, moyennant le paiement de frais de livraison. La victime était ensuite invitée à cliquer sur un lien, lequel redirigeait vers une page imitant le site internet de La Poste. La victime inscrivait les informations de sa carte de crédit, utilisée ensuite par les malfrats pour effectuer divers achats. Pour l’une de ces affaires, les pirates ont envoyé plus de 800'000 SMS frauduleux.

Trois Suisses, un Marocain et un Algérien âgés entre 18 et 46 ans, ainsi qu’un Espagnol et un Belge, âgés de 17 ans, domiciliés dans le canton de Vaud ont été identifiés et dénoncés. Quatre d’entre eux été placés en détention provisoire. Certains des suspects se connaissaient et agissaient de concert. Quatre instructions pénales ont été ouvertes par le Ministère public et le Tribunal des mineurs.