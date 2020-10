Accusée de blasphème : Hadith à son défilé de lingerie: Rihanna s’excuse

La chanteuse a présenté ses excuses à la communauté musulmane qui s’était offusquée qu’elle utilise un hadith pendant la présentation de sa collection de lingerie.

Dans une story, la chanteuse a remercié les internautes pour avoir «pointé du doigt une énorme erreur qui a été involontairement offensante» et a tenu à «s’excuser pour cette erreur sincère et irréfléchie». Elle a dit «comprendre avoir blessé de nombreux frères et sœurs musulmanes» et être «extrêmement abattue» par ce dérapage. «Je déteste jouer avec l’irrespect envers Dieu et toutes les religions (…) l’utilisation de cette chanson pour notre projet était complètement irresponsable!» s’est-elle exclamée. Avant de conclure: «Nous ferons tout pour que cela ne se reproduise pas.»