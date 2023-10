Argovie: Grand-mère et parents allemands accusés d’infanticide

Les parents et la grand-mère risquent respectivement 18 et 5 ans de prison, ainsi que 15 ans d’expulsion du territoire suisse.

Compte tenu des circonstances, le ministère public de Muri-Bremgarten a demandé la détention provisoire des parents et de la grand-mère de la jeune victime, soupçonnés d’homicide. Les prévenus, originaires d’Allemagne, sont la mère âgée de 31 ans, le père de 33 ans et la grand-mère de 52 ans. Les trois accusés ont finalement pu être remis en liberté, sous condition. L’enquête a révélé que les parents avaient déjà tenté de tuer leur fille avec des substances anesthésiantes. Le ministère public requiert une peine de 18 ans d’emprisonnement et 15 ans d’expulsion du territoire helvétique pour meurtre et tentatives multiples de meurtre pour les parents, ainsi qu’une peine de 5 ans de prison et 15 ans d’expulsion pour la grand-mère, pour complicité.