Hafsia Herzi aime qu'on lui dise qu'elle fait flipper

Hafsia Herzi dans «Le ravissement» : «Le plus beau compliment? Quand on me dit que je fais flipper»

L’actrice française de 36 ans en a parcouru du chemin depuis son César du Meilleur espoir féminin obtenu en 2008 pour son rôle dans «La Graine et le Mulet». En quinze ans, Hafsia Herzi a joué dans plus de trente films et est passée deux fois derrière la caméra. Dès le 11 octobre 2023, on pourra la voir dans «Le ravissement», premier film d’Iris Kaltenbäck.

Comment vous êtes-vous glissée dans la peau de cette sage-femme?

J’ai fait un stage intensif en maternité. Dès le début, Iris a dit qu’elle voulait filmer tout ce qui se passait dans la maternité un peu comme un documentaire. Moi qui adore les défis, j’étais ravie. C’était superintense. Avec l’accord des mamans, je pouvais faire semblant d’être la vraie sage-femme et reproduire des gestes.

On ne doit pas vivre des choses comme ça sur tous les tournages.

Ah non. Au bout d’un moment, je n’avais même plus l’impression de tourner. J’avais de l’empathie pour ces mères. C’était beaucoup d’émotions mélangées jusqu’à assister à un vrai accouchement, celui qu’on voit dans le film. C’est là que j’ai dit «stop». Je ne m’y attendais pas. Quand j’ai vu la tête de l’enfant sortir, c’était impressionnant.



Dans le film, Lydia ment et se retrouve embarquée dans une histoire qu’elle ne maîtrise plus. Pensez-vous qu’il soit parfois nécessaire de mentir?

Je crois que le mensonge est quelque chose d’universel. Tout le monde a déjà menti dans sa vie et continuera à mentir. Dans le cas de Lydia, je pense que ça lui a échappé. Elle essaie plusieurs fois de dire la vérité, mais n’y parvient pas. C’est une personne profondément seule qui a envie d’être aimée et d’aimer et elle s’enfonce malgré elle dans ce mensonge. Peut-être qu’elle y trouve une part de vérité. J’ai de la tendresse pour elle, même si elle commet l’irréparable.

Quel est le plus beau compliment qu’on vous ait fait après avoir vu le film?