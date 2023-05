Athlétisme: Haile Gebrselassie surpris en train de courir avec une arme à feu

Arme au poing, Haile Gebrselassie court au milieu d’autres sportifs lors de la course «Adizero: Roads to Records».

Sourire aux lèvres, armé jusqu’aux dents. Haile Gebrselassie a été photographié samedi en train de participer à une course avec un revolver, entouré de plein d’inconnus. Champion olympique sur 10’000 mètres en 1996 à Atlanta puis en 2000 à Sydney, l’Éthiopien, plutôt connu comme une personne pacifiste et tranquille, n’a pas été victime d’une mauvaise blague. Cette photo est bien réelle.

Mais qu’est-ce qui a donc bien pu se passer pour que l’athlète de 50 ans – il les a fêtés le 18 avril dernier –, fasse ainsi le tour du web? L’explication est très simple. Gebrselassie a été invité à participer à une course populaire intitulée «Adizero: Roads to Records» et se déroulant Herzogenaurach, en Bavière. C’est d’ailleurs lui qui a donné le coup d’envoi.