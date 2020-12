Justin Bieber : «Hailey a des choses à accomplir avant d'avoir des enfants»

Pour Justin et Hailey Bieber, les enfants, ce n'est pour maintenant ! Lors de son apparition dans The Ellen DeGeneres Show, le chanteur a expliqué que sa femme n'était pas encore prête à devenir mère.

Le chanteur de 26 ans était de passage dans The Ellen DeGeneres Show, mardi, et l'animatrice lui a demandé quand lui et son épouse prévoyaient d'avoir des enfants. « Je pense qu'il y a encore des choses qu’Hailey souhaite accomplir en tant que femme et je pense qu’elle n’est tout simplement pas encore prête. Et je pense que ce n’est pas grave », a-t-il répondu.