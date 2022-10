Los Angeles : Hailey Baldwin et Selena Gomez posent enlacées

Après des années de rumeurs sur leur rivalité, Hailey Bieber et Selena Gomez ont surpris leurs fans en posant ensemble devant l’objectif. Samedi 15 octobre 2022, le top de 25 ans et la chanteuse de 30 ans ont été immortalisés par le photographe Tyrell Hampton, au gala d’honneur de l’Academy Museum à Los Angeles. Sur l’un des clichés, Selena pose sa main sur la jambe de l’épouse de son ex, Justin Bieber, qui ne donnera plus de concerts avant 2023. Sur un autre, les deux Américaines se serrent dans les bras et affichent un grand sourire. Il semblerait donc que leur inimitié appartienne enfin au passé. L’auteur de ces photos inattendues l’a d’ailleurs confirmé avec son commentaire «retournement de situation», en légende d’une d’entre elles, sur Instagram. Plus d’un million de likes ont été accumulés en quelques heures pour cette image de réconciliation. «Cette photo restera dans l’histoire», peut-on lire dans les commentaires.