New York : Hailey Bieber défend une fan

Le top a demandé à un homme qui voulait empêcher une jeune fille de faire une photo de ne pas la toucher.

Le 14 juin 2022, Kristal a croisé Hailey Bieber à New York. Ravie, la jeune Américaine a demandé au top si elle pouvait avoir une photo en sa compagnie, ce que l’épouse de Justin Bieber a accepté. Kristal s’est alors avancée vers celle qui a offert un mois de thérapie à ses fans et la photo était sur le point d’être prise quand un agent de sécurité s’est approché et a voulu l’éloigner, comme le montre une vidéo postée par la jeune femme sur TikTok.