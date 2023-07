Hailey Bieber déplore que les gens l’opposent à Selena Gomez

Hailey Bieber en a plus qu’assez et elle le fait savoir. Invitée de «The Circuit with Emily Chang», celle qui est stressée à l’idée de fonder une famille est revenue sur les rumeurs de tensions entre elle et Selena Gomez à cause de Justin Bieber. «Je ne crois pas qu’il s’agisse de moi et de Selena. Il ne s’agit pas de cette opposition et de cette division entre deux femmes. Il s’agit de la haine infâme et dégoutante qui vient avec des histoires complètement inventées, tordues et perpétuées. Ça peut être vraiment dangereux», a-t-elle confié.