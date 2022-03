Hailey Bieber à l'hôpital pour un problème cérébral

Californie : Hailey Bieber hospitalisée pour un caillot de sang dans le cerveau

La femme de Justin Bieber a été emmenée en urgence à l’hôpital après avoir ressenti des symptômes ressemblant à ceux d’un AVC.

Hailey Bieber, dont le corps incarne le «changement» , a vécu l’un des moments les plus terrifiants de son existence jeudi 10 mars 2022. Comme elle l’a raconté dans sa story Instagram, l’Américaine de 25 ans qui avait rencontré Emmanuel Macron en juin 2021 , était en train de prendre son petit déjeuner avec son mari, Justin Bieber, quand elle a ressenti des symptômes faisant penser à un accident vasculaire cérébral.

Emmenée en urgence à l’hôpital, Hailey a immédiatement été prise en charge par des médecins qui ont découvert qu’un caillot de sang s’était formé dans son cerveau. «Cela avait provoqué un petit manque d’oxygène, mais mon corps l’avait éliminé tout seul et j’ai récupéré en quelques heures», a-t-elle précisé.

Le top a ajouté qu’il avait pu rentrer à la maison et qu’il allait bien. Il a terminé son message en remerciant les médecins et les infirmières qui avaient pris soin de lui ainsi que toutes les personnes qui l’avaient contacté pour leur soutien et leur amour.