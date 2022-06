États-Unis : Hailey Bieber poursuivie par deux créatrices

Les fondatrices de l’entreprise Rhode ont porté plainte contre l’épouse de Justin Bieber pour contrefaçon de marque.

La joie d’avoir mis une ligne de cosmétiques sur le marché n’aura pas duré longtemps pour Hailey Bieber. Six jours après avoir lancé Rhode, qui est son deuxième prénom, l’Américaine de 25 ans qui a défendu une fan est poursuivie en justice par une entreprise de mode pour contrefaçon de marque, a appris «People».

Cette société fondée en 2013 porte le nom de… Rhode et ses créatrices, Purna Khatau et Phoebe Vickers, estiment que le lancement de la ligne d’Hailey peut induire une confusion dans l’esprit des consommateurs. Selon les deux femmes, cette situation a même déjà commencé à avoir des effets négatifs sur leur business. Elles affirment qu’Instagram leur avait promis qu’elles pourraient utiliser le compte @rhode, avant de changer d’avis et de le donner au mannequin récemment victime d’un caillot de sang dans le cerveau.