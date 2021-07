États-Unis : Hailey Bieber répond à la rumeur d’une séparation

L’épouse de Justin Bieber a réagi après qu’une surprenante vidéo a fait un gros buzz sur la Toile.

Le week-end dernier, à Las Vegas, Justin Bieber a été filmé à la sortie d’une soirée en train de hurler sur sa femme. Depuis lors, la vidéo, qui ne dure que quelques secondes, a fait le tour de la Toile et alimenté la folle rumeur d’une séparation entre Hailey et le chanteur qui a publié l’album «Justice» en mars 2021.

Qu’on se rassure, le couple n’est pas en crise. Hailey a répondu à la rumeur dans une story sur Instagram et son message ne peut pas être plus clair: «Je me rappelle comment le dernier week-end était incroyable. J’ai passé de super moments remplis par beaucoup d’amour. Toutes les autres rumeurs qui circulent sont au-delà du faux. Ne vous nourrissez pas de ces conneries», a-t-elle écrit en dessous d’une adorable image d’un échange de baiser avec Justin. Ce n’est pas la première fois que le mannequin réagit à une rumeur la concernant. En novembre 2020, sur les réseaux sociaux, elle avait démenti être enceinte comme l’affirmait un magazine.