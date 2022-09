États-Unis : Hailey et Justin Bieber fêtent leurs 4 ans de mariage

Le top et le chanteur, qui se sont unis le 13 septembre 2018, ont marqué le coup en se déclarant leur amour sur Instagram.

Justin et Hailey Bieber, ici en 2020, montrent souvent leur amour en public. imago images/APress

Quatre ans déjà que Hailey et Justin Bieber se sont dit «oui» pour la vie. Le chanteur de 28 ans, qui vient de suspendre sa tournée mondiale, et le mannequin de 25 ans proche de ses fans se sont en effet mariés civilement le 13 septembre 2018 à New York, avant d’organiser une cérémonie religieuse et une fête un an plus tard, en Caroline du Sud.

Le 13 septembre 2022, les amoureux ont donc célébré leurs noces de cire et ont marqué le coup sur Instagram. Hailey a partagé un diaporama de plusieurs photos d’elle et de son époux. «Quatre ans que je suis mariée avec toi, le plus bel humain que je connaisse. J’aime ma vie. Je remercie Dieu de t’avoir», a-t-elle écrit en légende.

De son côté, Justin s’est contenté d’un cliché en noir et blanc un peu flou le montrant avec sa femme et leur chien. «Joyeux anniversaire de mariage à ma meilleure amie et épouse Hailey Bieber. Merci de me rendre meilleur à tous les points de vue», a-t-il inscrit.