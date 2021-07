États-Unis - Hailey et Justin Bieber futurs parents? Le top répond

États-Unis : Hailey et Justin Bieber bientôt parents? Le top répond

Il a suffi d’une légende sous un post Instagram du chanteur pour que les fans du couple s’emballent et croient à l’arrivée prochaine d’un bébé.

Les rumeurs n’en finissent plus de courir sur Hailey et Justin Bieber. Quelques jours seulement après que le top a nié que les choses allaient mal avec son mari , le couple est à nouveau au centre de toutes les attentions. Cette fois, c’est la légende d’un cliché posté par le chanteur sur Instagram qui a affolé les internautes.

À côté de la photo en noir et blanc des amoureux assis sur un canapé, Justin Bieber avait écrit: «maman et papa». Et forcément, les abonnés de la star y ont vu une annonce de grossesse. Ils se sont donc empressés de demander à Justin si la famille était sur le point de s’agrandir. Si le chanteur n’a pas répondu, son épouse, elle, a fait une subtile mise au point dans les commentaires.