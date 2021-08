Caraïbes : Haïti: après le séisme, le défi de l’acheminement de l’aide aux sinistrés

Si la trêve informelle observée par les bandes armées est un soulagement pour les acteurs humanitaires, la distribution de l’aide aux sinistrés du séisme n’en demeure pas moins compliquée.

Trêve informelle

Si cette trêve informelle observée par les bandes armées est un soulagement pour les acteurs humanitaires, la distribution de l’aide aux sinistrés du séisme n’en demeure pas moins compliquée. «C’est arrivé qu’on soit confronté à des populations un peu frustrées et impatientes qui causent des problèmes et qui bloquent justement les convois», rapporte Jerry Chandler. «L’idée est de pouvoir arriver le plus vite possible et desservir le plus de monde possible» affirme-t-il avec conviction.