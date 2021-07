Funérailles : Haïti dit adieu, sous haute sécurité, à son président assassiné

C’est sous une vigilance renforcée qu’ont eu lieu, vendredi, les funérailles du président d’Haïti assassiné le 7 juillet, Jovenel Moïse. Le pays reste sous forte tension.

Les Haïtiens rendaient vendredi un dernier hommage à leur président assassiné, Jovenel Moïse, lors de funérailles nationales placées sous haute sécurité dans un pays rongé par les violences et la pauvreté.

Calme relatif

Le cercueil de Jovenel Moïse, recouvert du drapeau national et de l’écharpe présidentielle, était exposé sur une esplanade ornée de fleurs. La dépouille était gardée par des soldats des forces armées d’Haïti.

Une délégation américaine

Des représentants de délégations étrangères, du corps diplomatique et les membres du gouvernement s’étaient succédé auparavant pour lui présenter leurs condoléances.

Le président américain Joe Biden a de son côté envoyé une délégation menée par Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, et Daniel Foote, le nouvel émissaire américain pour Haïti.

«Abandonné et trahi»

La veuve du président a rendu un hommage appuyé à son mari, à la fructueuse carrière d’entrepreneur avant son entrée en politique, et a déploré sa fin tragique, «sauvagement assassiné», «abandonné et trahi».

«Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment?» a demandé l’épouse en deuil, coiffée d’un chapeau noir. «Il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, ce système auquel peu avant lui ont voulu s’attaquer.»

Défiance

Ces louanges contrastent avec la vive défiance que suscitait, avant sa mort, Jovenel Moïse au sein d’une bonne partie de la population civile, qui l’accusait d’inaction face à la crise et de dérive autoritaire, après qu’il eut suspendu le Parlement.

Reste que l’assassinat du président a encore davantage plongé dans l’incertitude le pays et fait resurgir des tensions historiques au sein de la population.

Chef de la police chahuté

Le nouveau premier ministre Ariel Henry, qui a pris ses fonctions mardi, a promis de traduire en justice les assassins du chef de l’État et d’organiser des élections présidentielle et législatives exigées par la population et la communauté internationale.