Caraïbes : Haïti: le 1er ministre justifie son maintien au pouvoir face au vide juridique

Le Premier ministre haïtien a justifié lundi son maintien au pouvoir, en plein vide juridique sept mois après l’assassinat du président Jovenel Moïse, estimant que la crise ne permettait pas de distraction politicienne.

Depuis le début de l’année, plusieurs groupes de l’opposition ont organisé des réunions, en Haïti et aux États-Unis, afin de nommer des dirigeants pour d’éventuels régimes de transition.

Les rues de la capitale Port-au-Prince ont été désertées ce lundi par ses habitants qui craignaient d’éventuelles manifestations violentes. Aucun incident majeur n’a cependant été rapporté dans la ville où plusieurs enlèvements et actes violents ont été commis par les gangs au cours du week-end.

Opposition divisée

Avant l’allocution du Premier ministre, le président du Sénat a déclaré qu’Ariel Henry n’avait autorité que jusqu’à minuit, heure après laquelle il ne devait plus gérer que les affaires courantes. Mais, face à une opposition divisée, et bénéficiant du soutien de la communauté internationale, Ariel Henry a renouvelé lundi son projet d’organiser au plus tôt des élections ainsi qu’une consultation populaire pour l’adoption d’une nouvelle constitution.