Haïti : «Progrès» dans la création d’une force de maintien de la paix 

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré samedi que des progrès avaient été accomplis pour l’instauration d’une force multinationale de maintien de la paix en Haïti , pays confronté à une hausse de la violence et de l’insécurité liées aux gangs. «Nous sommes déterminés à mettre en place tout ce qui est nécessaire à la création d’une force multinationale, et notamment à trouver un pays chef de file pour ce faire», a-t-il déclaré. «J’espère que nous pourrons bientôt faire état de progrès dans ce domaine.

Les gangs contrôlent environ 80% de la capitale haïtienne et les crimes violents tels que les enlèvements contre rançon, les vols à main armée et les détournements de voitures sont fréquents. Les forces de sécurité haïtiennes étant débordées, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, ont appelé à une intervention internationale pour soutenir la police.