Haïti: Un hôpital universitaire attaqué par des hommes armés

Haïti, pays pauvre des Caraïbes, est ravagé par la violence des gangs, qui font régner la terreur, avec plus de 2400 morts depuis le début de l’année, selon les chiffres de l’ONU.

Les assaillants ont investi, de minuit à 5h du matin, le périmètre de l’hôpital de Mirebalais, l’un des plus grands centres hospitaliers du pays, et ont tiré sur des installations, a déclaré à l’AFP, par téléphone, le Dr Réginald Ternier.

Douilles de gros calibres

«Ce matin, on a pu observer des impacts de balles sur les façades de plusieurs bâtiments» de l’hôpital, situé à un peu plus de 50 km de la capitale Port-au-Prince, tandis que «l’unité de soins intensifs pour les nouveaux-nés est affectée», a-t-il raconté, précisant que des douilles de gros calibre avaient été retrouvées.

Aucun mort ou blessé par balle n’était à déplorer après l’attaque, mais le Dr Ternier évoque des traumatismes et des dégâts matériels. «Les patients, les résidents et les membres du personnel ont tous vécu l’attaque en pleine nuit. Ils sont sous le choc», a-t-il déploré, jugeant l’attaque incompréhensible. «Il est difficile pour nous de comprendre les mobiles d’une telle attaque. On reçoit les patients de tout acabit, indépendamment de leur rang social, de leur appartenance ou de leurs activités.»