États-Unis : Hakeem Jeffries, premier Afro-Américain chef d’un parti au Congrès

L’élu démocrate Hakeem Jeffries a été désigné par ses pairs, mercredi, pour succéder à Nancy Pelosi et diriger son parti à la Chambre américaine des représentants. Il devient le premier Afro-Américain à occuper de telles responsabilités au Congrès des États-Unis.

Mince majorité républicaine

En tant que chef des démocrates, Hakeem Jeffries naviguera dès janvier dans une chambre où son parti ne sera plus majoritaire. Les républicains en ont remporté le contrôle à l’issue des élections de mi-mandat de novembre. Même si leur majorité sera plus mince que prévu, ils disposeront d’un pouvoir conséquent en matière d’inspection, qu’ils ont promis d’utiliser pour une kyrielle d’investigations sur la gestion, par le président Joe Biden, de la pandémie ou du retrait d’Afghanistan.

Le camp présidentiel s’est toutefois assuré de garder le contrôle du Sénat. Désormais privé d’un Congrès qui lui était entièrement acquis depuis deux ans, le parti du président démocrate ne pourra plus faire voter de grands projets. Mais l’autre camp non plus.