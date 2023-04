Football: Hakimi planque son fric, son ex-femme ne touchera rien

Achraf Hakimi touche un salaire annuel de plus de 12 millions d’euros et ne posséderait aucun bien.

Les histoires extrasportives se succèdent et continuent à éclabousser l’image d’Achraf Hakimi (24 ans). Début mars, l’international marocain a été mis en examen pour viol par le parquet de Nanterre. À la suite de cette affaire, sa femme Hiba Abouk (36 ans) a confirmé qu’elle avait demandé le divorce.

Entre mensonge et illégalité

Comment cette situation est-elle possible, puisque le club parisien verse à Achraf Hakimi un salaire annuel de plus de 12 millions d’euros? Coup de génie pour les uns, coup de traître pour les autres… Depuis le début de sa carrière, le Marocain a enregistré tout ce qu’il possède sous le nom de sa mère, qui gère sa fortune et qui achète tout pour son fils.