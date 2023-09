Haley Lu Richardson ne veut plus jouer une adolescente

Disponible dès le 15 septembre 2023 sur Netflix, ce long métrage est l’adaptation d’un best-seller qui raconte l’histoire d’un homme (Ben Hardy) et d’une femme (Haley Lu Richardson) qui tombent amoureux dans un avion entre New York et Londres avant d’être séparés par un concours de circonstance.

Vous avez commencé à jouer la comédie dès l’enfance, exact?

Vrai, mais je ne devais pas être très douée au début car on ne me donnait que des rôles de figuration (rires). J’ai découvert le théâtre dans des camps d’été durant les grandes vacances. Mes parents m’y avaient inscrite pour m’occuper et ne pas me garder à la maison.

Pourquoi?

J’étais une enfant qui ne tenait pas en place. J’ai grandi à Phoenix, dans l'Arizona. Mes parents vous diraient que je débordais déjà d’énergie quand j’étais bébé. Ils ont tout essayé pour canaliser mon besoin de me dépenser. À 3 ans, je prenais des cours de danse pour pratiquer les claquettes et le jazz. À 6 ans, ils m’ont inscrite à des cours de gymnastique puis dans une équipe de foot à l’école.

Comment êtes-vous arrivée à Hollywood?

Je n’ai jamais été une très bonne élève et, quand j’ai eu 16 ans, mes parents ont accepté de me laisser auditionner à Los Angeles. Après seulement quelques mois, j’ai été choisie pour le rôle principal dans un film post-apocalyptique, «The Last Survivors». La pression était énorme car j’avais beaucoup de dialogues à apprendre. Depuis ce jour, j’ai réussi à rebondir d’un projet à un autre en alternant entre films et séries télé comme «New York: Unité spéciale» et «Jane The Virgin».

Vous avez 28 ans, mais vous avez souvent incarné une adolescente à l’écran avant «La Probabilité statistique de l'amour au premier regard».

Je ne veux plus jouer une ado. C’est fini, promis (rires). On m’a toujours dit que c'était une chance de pouvoir incarner des personnages beaucoup plus jeunes que moi, mais je veux montrer d’autres facettes de ma personnalité. Ma chance est d’avoir monté une à une les marches de Hollywood. Je n’ai pas connu le succès en une nuit et c’est très bien comme ça.

Quelle est la place de la série «The White Lotus» dans votre carrière?

Tourner avec Jennifer Coolidge a tout changé. Incarner son assistante, Portia, dans la deuxième saison m’a fait connaître du grand public car cette série est un phénomène mondial. Certaines personnes que je croise m’appellent encore Portia et me confondent avec mon personnage. Mais cela m’amuse.

Vous avez avoué être une grande fan des Jonas Brothers. Est-ce toujours le cas?